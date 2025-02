Cina | stima 48 mld viaggi in prima meta’ corsa ai viaggi per vacanze

Romadailynews.it - Cina: stima 4,8 mld viaggi in prima meta’ corsa ai viaggi per vacanze

Siche, dal 14 gennaio fino a ieri 2 febbraio, ladei 40 giorni diaiper la Festa divera, erano stati effettuati in tutta laun totale di 4,8 miliardi diinterregionali di passeggeri. La cifra rappresenta un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo uno speciale gruppo di lavoro istituito per agevolare sane operazioni di trasporto durante il periodo di picco, noto anche come chunyun. Il flusso di passeggeri e’ aumentato dal 30 gennaio, congiornalieri che hanno superato i 300 milioni il 31 gennaio e il primo febbraio, superando entrambi i livelli dello scorso anno, secondo un centro di ricerca e sviluppo del ministero dei Trasporti, che ha aggiunto come la tendenza dovrebbe mantenersi durante il periodo festivo.