Romadailynews.it - Cina: corridoio commerciale chiave registra aumento merci trasportate

Leggi su Romadailynews.it

Il Nuovointernazionale per il como terrestre e marittimo, una rete logisticache collega le regioni occidentali dellaai mercati globali, ha trasportato un numero record di 104.000 unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) attraverso il servizio intermodale ferrovia-mare nel mese di gennaio, con undel 30,9% su base annua, secondo il Gruppo China Railway Nanning. Questo e’ stato l’anno in cui si e’ superato piu’ velocemente il traguardo del volume di 100.000 TEU dall’apertura nel 2017 e con 15 giorni di anticipo rispetto al 2024. “A gennaio sono stati spediti in grandi quantita’ polvere di roccia fosfatica, concentrato di zinco, pirofillite, pasta di carta e altre, e anche la domanda diper il nuovo anno, come olio di colza e riso, e’ stata solida”.