Romadailynews.it - Cina: comunita’ imprenditoriale si oppone fermamente ad aumento dazi USA

Lacinese si rammarica profondamente e sialla decisione degli Stati Uniti di imporre uno aggiuntivo del 10% sui beni importati dalla, ha dichiarato ieri un portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT). L’imposizione unilaterale diaggiuntivi da parte degli Stati Uniti viola gravemente le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e molte imprese e consumatori statunitensi dovranno sostenerne i costi, ha dichiarato il portavoce del CCPIT in un comunicato. Il portavoce ha dichiarato che questa mossa disturbera’ la regolare cooperazione economica e commerciale trae Stati Uniti e minaccera’ la stabilita’ delle catene industriali e di approvvigionamento globali. “Non c’e’ nessun vincitore nelle guerre commerciali e tariffarie”, ha sottolineato il portavoce, osservando che le azioni errate degli Stati Uniti non risolveranno i problemi del Paese in patria.