Romadailynews.it - Cina: banca politica presta 20,4 mld yuan a sostegno infrastrutture pubbliche a doppio uso nel 2024

La China Development Bank ha emesso prestiti per 20,4 miliardi di(circa 2,85 miliardi di dollari) nel, per sostenere 136 progetti di “uso” in citta’ come Pechino, Shenzhen e Fuzhou, ha dichiarato la. Leuso si riferiscono a strutturecome stadi, centri congressi e parcheggi che possono essere facilmente convertiti per usi di emergenza. Negli ultimi anni, laha proposto di rafforzare la costruzione di alloggi a prezzi accessibili, di rinnovare i villaggi urbani e di sviluppareuso. Guan Hongyan, direttore generale del dipartimento trasporti della, ha dichiarato che laaumentera’ ilfinanziario a medio e lungo termine per i progetti pertinenti.