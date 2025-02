Romadailynews.it - Cina: addetti si dedicano a manutenzione ferrovie durante picco per feste

“Abbiamo mantenuto un grande entusiasmo verso il lavoro, per assicurare il funzionamento sicuro dei treni e garantire che ogni passeggero possa arrivare a casa sano e salvo”. Incontrate un gruppo dialladelle, gli eroi di tutti i giorni che siai loro incarichi in mezzo alla corsa ai viaggi per la Festa di primavera. Agenzia Xinhua