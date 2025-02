Oasport.it - Ciclocross, Viezzi e Agostinacchio: conferme dai Mondiali sull’Italia del futuro

L’Italia delesce con grande consapevolezza daidia Liévin (Francia). Lo squillo principale è stato quello nella prova juniores da parte di Mattia: il valdostano ha vinto facendo leva sulla sua resistenza e la sua gestione dello sforzo rispetto ai suoi avversari. Un successo di prestigio che arriva dopo il secondo posto in Coppa del Mondo: il talento è lampante e ilpuò essere roseo.Una prova juniores in cui un altro italiano è arrivato sul podio e si tratta del classe 2008 Filippo Grigolini che arriva a 30 secondi di ritardo. L’azzurro era arrivato terzo ai Campionati Italiani, ma non aveva mai conquistato il podio in Coppa del Mondo: proprio questo Mondiale potrebbe dargli estrema fiducia per il prosieguo del suo percorso di crescita.Grandisono arrivate da parte di Stefano: il friulano è passato dagli juniores agli under 23 quest’anno ed è arrivato ai piedi del podio, nonostante una caduta.