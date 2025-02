Ilgiorno.it - Ciclista travolto e ucciso da un camion a Cernusco sul Naviglio: morto un anziano di 74 anni

Milano – Undi 74dopo essere statoda un mezzo pesante mentre viaggiava, in sella alla sua bicicletta, nel territorio disul. L’incidente è avvenuto lunedì intorno alle 11 di mattina sulla strada Padana superiore, all’incrocio con via Primo maggio. Il conducente dell’autocarro si è fermato immediatamente e ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Purtroppo, al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: troppo gravi erano i trami al bacino e al torace. Allertati anche i carabinieri, la polizia locale e vigili del fuoco, che oltre a mettere in sicurezza l’area stanno effettuando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dello schianto e ipotizzare eventuali responsabilità penali.