Ciclismo: incontro formativo per società e atleti esordienti

Peccioli 3 febbraio 2025 - Il Comitato Regionale Toscana, con la Struttura Tecnica Regionale e la Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, in collaborazione con il “Gruppo Staffette Capannolese”, organizza untecnico-rivolto alleed aglie atlete della categoria. La riunione è fissata per sabato 15 febbraio dalle ore 15,30 alle 17,30, presso i locali “Incubatore di Impresa” Via Boccioni, a Peccioli in provincia di Pisa. L’prevede una prima parte durante la quale la Struttura Tecnica Regionale, spiegherà alleedle novità tecniche della stagione 2025 per la categoria, con riferimento allo svolgimento dei Campionati Regionali, alle selezioni per la partecipazione ai Campionati Italiani, ed eventuali partecipazioni in Rappresentative Regionali a gare fuori regione.