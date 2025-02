Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Bardet: "Servono dei cambiamenti o questo sport morirà"

Roma, 3 febbraio 2025 – Tra i pochi veterani della classe '90, sempre più in via di sparizione nel, c'è Romain, che nel 2025 vivrà la sua ultima stagione su strada: prima di appendere la bici al chiodo però il francese, ai microfoni de L'Equipe, lancia un appello all'Uci per provare, dal suo punto di vista, a migliorare lodel cuore. Le dichiarazioni di"Credo che se la autorità delnon agiranno nel breve periodo ci saranno delle conseguenze gravi e che la gente smetterà di guardare le corse per la mancanza di attrattività. Alcuni sostengono chesi nutra di grandi duelli, che non ci sia necessità di avere incertezza o squadre minori. Io invece sono convinto del contrario e penso che se si continuerà così avremo un'economia delcon diversi livelli e quindi non più sostenibile per le squadre di fascia media".