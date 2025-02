Amica.it - Ciao matchy- matchy: beauty look a contrasto, per Beyoncé e la figlia Blue Ivy

Addio,! C’era un tempo non molto lontano, e ancora molto presente, in cui madre eamavano vestirsi e truccarsi e pettinarsi in sintonia. Una regola chee laIvy Carter hanno appena (e finalmente!) rotto, ai Grammy Awards 2025.I lorosono tra i più belli da ricordare e osservare, insieme a quello sconvolgente (come sempre) di Bianca Censori. Nuda sul red carpet e con trucco, ovviamente, nude.Ivy Carter:ai Grammy Awards 2025Blu Ivy Carter sta diventando davvero grande. E per i suoi 12 anni, appena compiuti, appare anche più grande di quello che è. In fin dei conti, una prima adolescente. Ma sul red carpet ha già il potere di brillare, come mamma, che ai Grammy Awards 2025 si è aggiudicata il premio Miglior Album dell’anno con Cowboy Carter.