Juventusnews24.com - Chukwuemeka Juve, dalla Germania confermano: niente Serie A, a un passo da quel club tedesco. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, insono sicuri:A per il giovane centrocampista, pronto a volare in BundesligaSi era parlato anche di Carneyper il calciomercatoin entrata, ma alla fine il giovane centrocampista inglese non approderà inA. Lo conferma Sky Sport DE, che assicura che il futuro del giocatore sarà in Bundesliga.A unchiusura dell’affare il Borussia Dortmund, pronto a rilevare in prestito dal Chelsea il calciatore fino al termine di questa stagione. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore.Leggi suntusnews24.com