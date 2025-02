Ilfoglio.it - Chissà se la Serie A abbandonerà il fighettismo

Leggi su Ilfoglio.it

La meritocrazia è un concetto vago e sfuggente tanto quanto ciò che vediamo e percepiamo dopo aver avuto a che fare con la psilocibina. Ovunque, figurarsi nel calcio. Eppure c'è ancora chi vuole parlare di merito e tutto quello che ci va dietro parlando di calcio. Contenti loro. Di solito il merito va di pari passo con l'altro concetto vago e sfuggente (e via dicendo) di questi anni: il bel gioco. Che si possa giocare bene, risultare piacevoli alla vista, è un dato di fatto. Cosa voglia dire nello specifico però è tanto nebuloso quanto l'utilità dell'oroscopo. Fatto sta che, nel caso specifico, domenica l'Inter doveva vincere, stravincere, il derby di Milano per tanto a poco e invece ha lasciato San Siro con un pareggio contro il Milan. Perché l'Inter ha giocato bene – inchessensso? si chiederebbe Leo Nuvolone fossimo in "Un sacco bello" –, ha preso tre pali, ha schiacciato i rossoneri per non si sa quanti minuti nella sua area di rigore.