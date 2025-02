Iodonna.it - Chissà se al presidente Trump, già pronto a smantellare tutta la legislazione inclusiva, hanno fischiato le orecchie

Non è stata solo una premiazione, né un semplice momento di celebrazione musicale. Quando Lady Gaga è salita sul palco dei Grammy 2025 per ritirare il premio Best Pop Duo/Group Performance insieme a Bruno Mars, il suo discorso ha trasformato l’evento in qualcosa di più grande. «Le persone trans non sono invisibili. Le persone trans meritano amore. La comunità queer merita di essere sostenuta». Poche parole, pronunciate con forza, chescatenato una standing ovation e sancito, ancora una volta, il ruolo dell’artista come voce imprescindibile per i diritti LGBTQIA+. Lo stile di Lady Gaga guarda le foto Il sodalizio tra Lady Gaga e Bruno MarsIl premio, assegnato a Die With a Smile, è la conferma di una collaborazione vincente tra due artisti chefatto della qualità e dell’innovazione il loro marchio di fabbrica.