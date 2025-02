Ilrestodelcarlino.it - Chinenyeze dominante a rete, solita pulizia per Balaso

7,5:, chiude una prestazione da applausi a 360°. Per lui ci sono 12 punti, con 2 ace e ben 4 muri, un autentico totem al centro della Lube. Risulta enigma irrisolto per la Gas Sales Bluenergy Gargiulo 6,5: pulito, deciso e attento. Si fa trovare pronto e risponde presente, sbagliando pochissimo in attacco (80%) e collezionando 4 punti Loeppky 7: decisivo nel rispedire al mittente i tentativi di rimonta piacentini, anche lui è un fattore a muro (3) ed in attacco è spesso decisivo come dimostrano gli 11 punti a referto(L) 7:e presenza in ricezione, guida i compagni e difende come un leone Boninfante 7: il metronomo della Lube, dalle sue mani passano i tempi e le scelte che fanno volare i biancorossi. Preciso e ordinato Poriya 6: entra nelle rotazioni al servizio senza lasciare il segno Nikolov 6,5: a lui la palma per il punto partita, entra e manda a bersaglio il match point che regala tre punti pesanti alla Lube Lagumdzija 7: alterna errori a grandi giocate, ma quando il pallone pesa difficilmente sbaglia.