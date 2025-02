Milanotoday.it - Chinatown presa d'assalto (e piena di rifiuti): l'altro volto del Capodanno cinese

Leggi su Milanotoday.it

Transenne, controlli con i metal detector e ‘numero chiuso’ all’Arco della Pace per assistere alle celebrazioni del. L’della festa, invece, è stato via Paolo Sarpi, letteralmented’da milanesi e curiosi domenica 2 febbraio, giornata in cui all’ombra.