Juventusnews24.com - Chilwell Juventus, tramonta l’ipotesi per la fascia sinistra: deciso il futuro dell’esterno inglese. I dettagli

Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Ben Chilwell, esterno di proprietà del Chelsea accostato a più riprese anche al calciomercato Juventus nel corso degli ultimi mesi. Come riportato da Fabrizio Romano l'inglese lascerà i Blues ma proseguirà la sua carriera in Premier League: è fatta infatti per il suo trasferimento al Crystal Palace, con le visite mediche che sono programmate per la giornata di oggi.