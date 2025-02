Nerdpool.it - Chicago Med: Lo showrunner svela perché Ripley continuerà ad essere coinvolto in una “spirale emotiva ” nella stagione 10

Il dottor Mitch(Luke Mitchell) sta attraversando un momento difficile. Ha fatto un ottimo lavoro mettendo da parte i suoi drammi personali e concentrandosi sul compito da svolgere durante il crossover di One. Se non fosse stato per lui, resta da vedere se Trudy Platt (Amy Morton) della polizia disarebbe sopravvissuta per combattere un altro giorno., però, ha molti problemi interni, e il resto della10 diMed lavorerà per risolverli. Il personaggio ha subito la perdita di un amico, Sully (Daniel Dorr), nell’episodio precedente al crossover. All’inizio del crossover vediamotornare dal funerale di Sully.Mitchsta ancora elaborando la morte di SullyLa dottoressa Hannah Asher (Jessy Schram) ha affermato cheera in realtà grato di avere un motivo per lasciare il funerale e concentrarsi sul lavoro invece che sul suo amico morto.