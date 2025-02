Chiara Ferragni | Spiace che i miei figli soffrano ma era giusto difendermi Questo è stato un anno devastante – Il video

Leggi su Open.online

«È vero che in alcuni momenti della mia vita non c'è stata così tanta privacy, per nostra scelta, ma non c'entro niente con tutte le cose che stuscendo inmomento. Volevo starne fuori il più possibile, ma ogni tanto èanche rispondere e mettere le cose in chiaro, perché altrimenti.». Cosìparla a Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su Canale 5, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sui tradimenti dell'ex marito Fedez. Non solo, Corona insinua cheabbia avuto una relazione extraconiugale con il cantante Achille Lauro. Accuse che l'imprenditrice rigetta diffidando l'ex re dei paparazzi."In tutte le cose che stuscendo inmomento io non c'entro niente e volevo starne fuori il più possibile, ma ogni tanto èanche rispondere e mettere le cose in chiaro"in esclusiva a #Pomeriggio5