Chiara Ferragni | Sono sicura di essere al 100% innocente E su Fedez | Penso sia giusto difendermi e far uscire la verità

Pomeriggio Cinque non si fa scappare. Tra rinvio a giudizio e presunti tradimenti durante il matrimonio con, l’influencer è tra gli argomenti caldi degli ultimi giorni. L’inviato del programma, Michel Dessì, è riuscito ad intercettare lae a strapparle un’intervista. Questo anno è stato un po’ devastante in tutto ma ormai ci siamo abituati a questi up and down completi.ha esordito l’imprenditrice. E sul rinvio a giudizio per il pandoro-gate:Non me lo aspettavo però va bene, iodiproprio ale lo proverò. Su questo non ho dubbi. Io ho fatto tutto quello che era in mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza e la dimostrerò ancora di più, su questoproprio determinata a farlo, in tutti i modi.Quando l’inviato le fa notare di aver speso già 3,3 milioni di euro per la beneficenza, lei lo corregge subito:3,4 tra multe e beneficenza, legate a questo caso.