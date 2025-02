Panorama.it - Chiara Ferragni: «Ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro»

, ospite di Pomeriggio Cinque, ha parlato per la prima volta delle vicende giudiziarie e personali che l’hanno travolta negli ultimi mesi. Ha ammesso di non aspettarsi il rinvio a giudizio, ma si è detta sicura della propria innocenza e determinata a dimostrarlo. Ha inoltre sottolineato di aver già versato 3,4 milioni di euro tra multe e beneficenza, ribadendo di non avere altro da aggiungere sulla questione.Riguardo alle numerose voci circolate sul suo conto,ha respinto l’idea che tutto sia stato orchestrato, affermando di non avere alcun ruolo nelle dinamiche mediatiche che l’hanno coinvolta. Ha spiegato di aver scelto, per lungo tempo, di nonalle critiche per non alimentare ulteriori polemiche, ma di aver ora deciso di difendersi pubblicamente per ristabilire la verità.