Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni a Pomeriggio 5, "no comment": la bomba su Fedez sta in due parole

è tornata sotto i riflettori: prima il rinvio a giudizio, dunque il durissimo affondo contro, il suo ex. E ora l'influencer è tornata a parlare, un'intervista a5, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Myrta Merlino, durante la quale - oggi, lunedì 3 febbraio - ha affrontato le recenti vicende legali e personali che l'hanno coinvolta. Tra i temi discussi ovviamente anche il rinvio al giudizio per il cosiddetto pandoro-gate, oltre alle controversie personali, come il tradimento dicon Angelica Montini e le incursioni di Fabrizio Corona sulla fine di un amore. Con determinazione ha dito: "Sono certa della mia innocenza e la proverò".ha poi voluto chiarire che non c'è alcuna manipolazione mediatica dietro le rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo al tradimento dell'ex marito, che sarebbe avvenuto poco prima del matrimonio.