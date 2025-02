Lettera43.it - Chi ha indetto la Festa dei Lavoratori e quando

Ladei, conosciuta anche comedel Primo Maggio, è una ricorrenza celebrata in molti paesi del mondo per onorare le conquiste sociali ed economiche dei. Le origini di questaaffondano le radici nelle lotte operaie del XIX secolo, in particolare nel movimento per la riduzione dell’orario di lavoro a otto ore giornaliere. Ma chi haquestaè stata istituita?Le origini del 1° maggio: il movimento deinegli Stati UnitiUn’illustrazione delle rivolte di Chicago (Getty Images).La storia delladeiè strettamente legata agli eventi accaduti negli Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento. Durante la Rivoluzione industriale, ierano costretti a turni estenuanti, spesso di 12-16 ore al giorno, in condizioni di lavoro precarie e senza diritti.