Cultweb.it - Chi ha creato il “vestito” shock di Bianca Censori ai Grammy 2025?

Leggi su Cultweb.it

ha attirato tutti gli sguardi aicon un abito completamente trasparente, un look che ha lasciato poco spazio all’immaginazione e che in effetti quasi non si può definire abito. L’architetta australiana e moglie di Kanye West è arrivata alla cerimonia avvolta in un cappotto di pelliccia nera, ma poco dopo ha svelato il suo audace outfit, composto da un tessuto leggerissimo che sembrava realizzato con collant. L’abito, privo di fodera o altri elementi coprenti, è stato subito oggetto di discussione per il suo carattere provocatorio. Kanye West, che ora si fa chiamare Ye, che ha accompagnatosul red carpet con un look total black, ha poi svelato su Instagram che ilera un pezzo unico realizzato su misura per lei.West ha pubblicato una foto delappeso a una parete neutra, facendo notare come il tessuto fosse così trasparente da confondersi con lo sfondo.