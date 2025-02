Quotidiano.net - Chi era Armen Sargsyan, da capo dei picchiatori di piazza Maidan al Battaglione ArBat rivale del Wagner

Roma, 3 febbraio 2025 -, ucraino di 46 anni ucciso nell'attentato di Mosca, è inserito nel database del sito web 'Peacemaker' ed è ricercato in Ucraina dal 2015.(O ancheSarkisian) è una vecchia conoscenza di Kiev per il suo passato di fedelissimo del presidente filorusso Viktor Yanukovich, ed è accusato di essere stato un reclutatore dei(unità titushki) che il regime mandava innel 2014 per far desistere la protesta europeista., noto anche comeGorlovsky, è stato sempre molto attivo sul fronte dell'indipendenza del Donbass, e molto vicino a Mosca. E' il presidente della Federazione pugilato nella regione di Donetsk, ma soprattutto è il fondatore delnel 2022. Il gruppo paramilitare, originariamente composto dai e ucraini filo-russi del Donbass, ha combattuto anche nel Kursk, l'ultima volta è stato avvistato in Ucraina in direzione di Toretsk.