Chi è Sara Netanyahu, moglie del premier israeliano accusata di intralcio ai testimoni

L’ufficialità arriva proprio nel giorno in cui Benjaminparte per Washington per incontrare Donald Trump: la procura di Stato di Israele ha aperto un’inchiesta su.Chi èdeldiai(ANSA FOTO) – notizie.comLadel primo ministro è sospettata di aver interferito nell’ambito di un processo per corruzione in cui è coinvolto il marito. Andiamo con ordine, per ricostruire tutta la vicenda in cui è implicata. Personaggio assai discusso,non è nuova alle “attenzioni” dei media e della procura.Terza e ultimadell’attuale primo ministroha iniziato a lavorare come reporter per una rivista israeliana dedicata agli adolescenti. In seguito, comincia la sua carriera negli apparati statali: prima come valutatrice psico-tecnica nelle forze di difesa israeliane; poi, sempre nello stesso ruolo, all’interno dell’Istituto per la Promozione della Creatività Giovanile e dell’Eccellenza.