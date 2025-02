Cultweb.it - Chi è Karla Sofía Gascón, prima attrice transgender candidata agli Oscar, “tradita” da vecchi tweet

Leggi su Cultweb.it

è laa essere nominatanella categoria di migliorprotagonista per la sua interpretazione in Emilia Pérez. Nel film di Jacques Audiard, interpreta un potente signore della droga che assume un avvocato per inscenare la propria morte e sottoporsi a un intervento di riassegnazione di genere. La sua performance le ha già fatto ottenere la Palma d’Oro a Cannes insieme alle co-star Selena Gomez, Adriana Paz e Zoe Saldaña (era successo poche altre volte nella storia del festival che fosse premiato tutto il cast femminile di un film), consolidando la sua posizione nel panorama cinematografico internazionale. Negli ultimi giorni, è stata al centro di una polemica a seguito della diffusione didai contenuti razzisti e offensivi.