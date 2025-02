Lettera43.it - Chi è Bart De Wever, nuovo premier del Belgio

A quasi otto mesi dalle elezioni del 9 giugno 2024 ilha un governo e unprimo ministro: si tratta di conservatoreDe, leader della Nuova Alleanza Fiamminga, che ha prestato giuramento davanti al sovrano Filippo in una cerimonia al palazzo reale di Bruxelles. Succede al liberale Alexander De Croo.Deè il primo nazionalista fiammingo a guidare ilRe Filippo delDe(Getty Images).Nato nel 1970 a Mortsel, nelle Fiandre, Deè il primo nazionalista fiammingo a guidare il Paese e il terzodei Conservatori Ue (Ecr). Membro della Camera dei rappresentati deldalle elezioni dello scorso giugno, aveva avuto un seggio anche dal 2014 al 2019 e prima ancora dal 2007 al 2010. In mezzo un periodo di tre anni come senatore. Membro del Parlamento fiammingo dal 2004 al 2007 e dal 2009 al 2014, era sindaco di Anversa dal primo gennaio 2013 al 3 febbraio 2025.