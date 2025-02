Ilrestodelcarlino.it - Chemco superlativa. Aluart passa a Forlì

UnaPuianello (28) da stropicciarsi gli occhi porta a casa vittoria e differenza canestri dal big-match e conquista il secondo posto solitario. Le castellesi si sono imposte per 60-42 contro Fiorenzuola (24) in una gara condotta dall’inizio alla fine (20-9, 35-17, 49-25 i parziali), annullando il pericolo numero uno Miccoli, la mente di Fiorenzuola. Non solo, l’autorità e la concentrazione con cui è stato approcciato il match sono state le chiavi della vittoria dove il reparto lunghe dellaha fatto il bello e cattivo tempo con una incontenibile Isabella Olajide (nella foto, doppia-doppia con 22 punti e 14 rimbalzi) e Angela Dettori (12 punti e 20 di plus/minus). Tutto ciò, con la situazione dell’infermeria non ancora risolta, con Manzini in panchina per onor di firma e Gatti centellinata.