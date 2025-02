Thesocialpost.it - Che tempo che fa, Littizzetto attacca Meloni: “Sei più furba di me ma ti dico una cosa”

Nell’ultima puntata di Cheche fa, andata in onda domenica 2 febbraio, Lucianaha rivolto la sua consueta letterina a Giorgia, scatenando un’ondata di applausi in studio. La comica torinese ha ironizzato sulla premier, toccando il delicato tema del caso Almasri e l’iscrizione della presidente del Consiglio nel registro degli indagati.Leggi anche:indagata, Giuseppe Conte furioso: “Bugiarda seriale e cartomante”L’ironia sulla premier e la giustiziaCon il suo consueto tono tagliente,ha esordito con un elenco ironico di titoli dedicati alla premier: “Er, premiato premier, sfondatrice di tetti di cristallo, viaggiatrice indefessa su Meloplano”. Ha poi affrontato la questione giudiziaria, sottolineando la differenza tra un avviso di garanzia e una semplice iscrizione nel registro degli indagati: “Un atto dovuto, comunicato con grande garbo da un Procuratore che infatti si chiama Lo Voi? Lo voi o non lo voi? Certo che lo voi.