It.insideover.com - Che cos’è USAID, l’agenzia per gli aiuti (e molto altro) a cui Trump fa la guerra

Smantellamento dell’: L’amministrazionesta minando l’indipendenza dell’, rendendo il suo sito web irraggiungibile e trasferendone il controllo al Dipartimento di Stato, mentre licenzia funzionari e contractor.Riforma degliesteri:ha congelato miliardi di dollari di fondi per gliesteri, colpendo i programmi dell’, e sta valutando un ordine esecutivo per sciogliere, suscitando critiche da parte dell’establishment della politica estera.Ruolo controverso dell’, nata per promuovereumanitari, è stata spesso strumento di interferenza politica e cambi di regime, come in Ucraina, Nicaragua, Venezuela e Romania, dove ha finanziato operazioni di destabilizzazione.Fine dell’egemonia unipolare: Lo smantellamento dell’riflette una transizione verso un ordine mondiale multipolare, in cui gli Stati Uniti rinunciano al ruolo di "nazione indispensabile" per concentrarsi su interessi nazionali, come evidenziato anche dalle tensioni con alleati tradizionali.