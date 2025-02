Lettera43.it - Che cos’è l’Usaid e perché è finita nel mirino di Elon Musk

L’amministrazione Trump, attraverso il Dipartimento per l’efficienza del governo guidato da, ha annunciato la chiusura dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). La decisione ha dato seguito all’ordine esecutivo del neo presidente, firmato il 20 gennaio, che ha congelato i fondi per gli aiuti internazionali in attesa di riforme.ha attaccato duramente l’agenzia su X, definendola «un’organizzazione criminale» e «nido di serpi dei marxisti della sinistra radicale che odia l’America». In un post,ha inoltre condiviso un video in cui si accusa Usaid di presunte «attività illegali della Cia», e «censura di Internet».I fully support defunding USAID.Stop giving $ to countries that hate us. pic.twitter.com/uqrr8egr9F— ThePersistence (@ScottPresler) February 3, 2025La presunta incursione del team diper accedere ai sistemi di sicurezza di UsaidLe tensioni tra Doge e Usaid sono esplose dopo che due alti funzionari della sicurezza dell’agenzia, John Voorhees e il suo vice, sono stati messi in congedo amministrativo per aver negato al team dil’accesso ai sistemi di sicurezza dell’ente, che contengono migliaia di dati personali.