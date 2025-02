Cultweb.it - Che cos’è il Locus Coeruleus, il punto blu nel nostro cervello che regola anche il sonno

Quando fatichiamo a dormire, spesso desideriamo un interruttore per spegnere la mente e trovare il riposo. Questo “interruttore” esiste, in un certo senso, ed è rappresentato dal, un piccolo ma cruciale nucleo del tronco encefalico. Conosciutocome “blu” per il suo colore dovuto alla neuromelanina, un pigmento che si accumula nei neuroni di questa struttura, ilil livello di attivazione cerebrale attraverso la produzione di norepinefrina. Questo lo rende essenziale per stati di veglia, attenzione e risposta allo stress, maper la qualità del. Studi recenti hanno rivelato che ilnon è mai completamente inattivo: la sua attività modulata aiuta a gestire il, alternando momenti di vigilanza e rilassamento.Una rappresentazione grafica dell’attività mentale (fonte: Pixabay)Ilsi trova nella parte posteriore del tronco encefalico, vicino al quarto ventricolo cerebrale, ed è composto da circa 50.