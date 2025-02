Liberoquotidiano.it - "Che cosa sta succedendo a Tony Effe": Noemi, rivelazioni clamorose a ridosso di Sanremo

"Il duetto consulle note di Califano? Gliel'ho chiesto io. Come donna mi sono sentita in dovere di farlo":, in gara a, lo ha detto a proposito del suo duetto nella serata cover di venerdì 14 febbraio., tra l'altro, è anche lui uno dei big in gara quest'anno. I due si esibiranno sulle note di "Tutto il resto è noia" di Franco Califano. "Credo che persia un momento di metamorfosi - ha aggiunto la cantante - lui ha vissuto di contraddizioni e ha raccontato la vita che vede, che lo circonda, ma in lui c'è una grande poesia, e credo che intavolare un discorso con la parte più controversa della musica sia bellissimo perché certe dinamiche si possono risolvere solo attraverso il dialogo". "Sono una grande fan di Califano - ha spiegato- perché racconta la poesia della romanità ed è una perfetta sintesi fra me e, entrambi hanno una inalienabile dimensione poetica ma sono anche uomini della strada".