Cesari netto | Pavlovic calcia Thuram Al Var hanno dormito?

Grazianoha analizzato le scelte del direttore di gara Daniele Chiffi, e il comportamento del Var, in occasione di Milan-Inter: chiarissimo il suo punto di vista sul contatto.IL GIUDIZIO – Grazianoè intervenuto alle frequenze di Pressing sulla moviola di Milan-Inter, indicando il suo parere in merito alla mancata attribuzione di un calcio di rigore ai nerazzurri per fallo di Strahinjaai danni di Marcus. Questo il suo commento: «La gamba destra dicolpisce la gamba di, facendogli di conseguenza perdere equilibrio e passo. La mia domanda è: Di Paolo al Var si è appisolato?»sugli altri episodi di Milan-Inter: non solovsIL COMMENTO – Graziani si è successivamente concentrato sugli altri episodi checaratterizzato il derby tra Milan e Inter: «I primi 2 gol vengono annullati a causa di dati oggettivi e incontestabili, ossia il fuorigioco, mentre il terzo è frutto di una valutazione di Chiffi.