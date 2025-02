Romadailynews.it - Cerotti cardiaci con cellule staminali per riparare il cuore

Sperimentato con successo il primo cerotto cardiaco applicato suldi primati e su una donna di 46 anni pere rigenerare il tessuto muscolare cardiaco danneggiato.Ad arrivare a questo risultato, pubblicato su Nature, è stato un gruppo di ricercatori della University Medical Center Gottingen e della University Medical Center Schleswig-Hostein, Canpus Lubeck in Germania. Gli scienziati nel presentare il loro studio sottolineano che questo innovativo trattamento terapeutico non intende sostituire la necessità di un trapianto completo, ma può allungare la sopravvivenza di persone con insufficienza cardiaca avanzata in attesa di undisponibile.Si stima che 60 milioni di persone in tutto il mondo vivano con insufficienza cardiaca avanzata grave, una delle principali cause di morte a livello globale, e più della metà di loro muore entro un anno.