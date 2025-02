Ilfattoquotidiano.it - Cernusco sul Naviglio, anziano in bici travolto e ucciso da un camion: aveva 74 anni

Stava pedalando in sella alla suacletta quando è statoda un. È morto così lunedì mattina, asul, un uomo di 74. L’incidente è avvenuto attorno alle 10.30 lungo la Strada Padana Superiore, nei pressi di una rotonda, nel comune alle porte di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo pesante. Per il 74enne però non c’è stato nulla e i sanitari – fa sapere l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia in una nota – hanno potuto solo constatarne la morte.La lista delle vittime tra i ciclisti continua ad allungarsi e anche il 2025 si apre con diversi decessi. Nel 2024, secondo la stima preliminare dell’Osservatorio Sapidata-Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), sono stati 204 i ciclisti morti sulle strade italiane.