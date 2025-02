Dilei.it - Censura Censori: Kanye e Bianca nuda scandalizzano i Grammy Awards

Leggi su Dilei.it

Era da un po’ che non ne combinava (anzi, combinavano) una delle loro, e quale occasione migliore e più ghiotta dei 67esimi, quando tutti gli occhi sono centrati sul red carpet di uno degli eventi mondiali più importanti dello showbiz? Detto fatto:West e sua mogliehanno messo a segno il colpo migliore della loro carriera, visto che – pare- sono riusciti a farsi allontanare dalla cerimonia, “gentilmente scortati” alla porta dalla polizia.Il motivo? Semplice:si è presentata sul red carpet praticamente, con una velo di tulle a (mal)nascondere il corpo. Serena e a suo agio, come se indossasse un abito di Versace o Dior e non una seconda pelle, la coppia ha posato sorridente davanti ai flash dei fotografi, ma, a quanto pare, non è arrivata al palco.