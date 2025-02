Ilnapolista.it - Ceferin: «L’Italia deve migliorare le infrastrutture, è l’obiettivo numero uno»

Aleksander, presidente della Uefa, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine dell’assemblea elettiva Figc al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, che ha visto la rielezione di Gabriele Gravina:«Ha fatto un ottimo lavoro e sono felice di lavorare ancora con lui in futuro.sta facendo bene? Sta facendo benissimo, male, èuno. E in secondo luogo,è così forte chevincere sempre, questo è un altro problema (sorride, ndr)».«Troppe partite? Se i club devono essere sostenibili, devono giocare tanto»Lo stadio della Roma?«Speriamo che quello che hanno detto oggi sia vero, ma coi politici non si sa mai. vediamo».I giocatori si lamentano per la quantità di partite che sono costretti a giocare:«Sono tante.