Agrigentonotizie.it - C'è forte puzza di gas, evacuata (è la terza volta in pochi giorni) la scuola elementare e media

Leggi su Agrigentonotizie.it

per sospetta fuga di gas. Campobello di Licata in apprensione - e non è neanche la prima- per l'istituto comprensivo San Giovanni Bosco (che ospita la) di via Generale Cascino. Ad accorrere, la squadra dei vigili del fuoco e i tecnici dell'azienda.