Justcalcio.com - CdS – Saint-Maximin si allena da solo in palestra e aspetta il Napoli

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-03 11:17:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere:Ilcontinua a lavorare per regalare ad Antonio Conte Allan, giocatore di proprietà dell’Al-Ahli ma finora in prestito al Fenerbahce di José Mourinho, che lo ha escluso dai convocati in occasione dell’ultima sfida con il Rizespor. Ultimo giorno di mercato in Italia e sabbia nella clessidra che diminuisce, per una trattativa che si è complicata nella giornata di ieri. Il ragazzo, intanto, siinda, come raccontato sui social questa mattina, e attende una mossa del tandem De Laurentiis-Manna.sidainilDall’ok del Fenerbahce, che sabato aveva già salutato il giocatore, al problematico scambio di documenti con l’Al-Ahli, che ha presentato un intoppo tecnico non indifferente.