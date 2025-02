Quifinanza.it - Cavo in fibra ottica sottomarino a Fiumicino, per collegare la Sicilia alla Liguria

Un’infrastruttura strategica di 1.030 chilometri perlapassando sotto il Mediterraneo. Aè stata realizzata la prima posa delindi Unitirreno, la join venture Unidata Spa e il Fondo Infrastrutture per la crescita Esg, gestito da Azimut Libera Impresa Sgr Spa. Un progetto che permetteràlocalità laziale, insieme a un altro comune del litorale come Olbia, di diventare lo snodo centrale di un’opera innovativa, per una digitalizzazione più efficace di tutta Italia da Nord a Sud.L’infrastruttura offre un’alternativa agli attuali canali di trasmissione di dati che passano per Marsiglia e punta a proporsi come nuove ponte digitale tra l’Europa e l’Africa.Il progetto Unitirreno“Poniamo solide basi per un futuro digitale sostenibile, rafforzando il ruolo dell’Italia come hub centrale per le telecomunicazioni nel Mediterraneo” ha dichiarato Renato Brunetti, amministratore delegato e presidente di Unidata, in occasione della posa del