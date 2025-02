Iltempo.it - "Cavallo di Troia". L'ultima sparata della Schlein su Trump e Musk

L'di Ellyriguarda la politica europea. La segretaria dem chiede all'Unione Europea di superare il principio di unanimità. L'ha detto parlando alla stampa al termine dell'incontro dei Socialisti Ue a Bruxelles convocato in occasione del Consiglio europeo. E ogni riferimento alla premier Meloni non sembra essere puramente casuale. La riflessione sulla necessità di superare il meccanismo dell'unanimità in Europa arriva «nel momento in cui la discussione verte sulla preoccupazione rispetto al cambio di amministrazione americana, rispetto all'approccio aggressivo tra guerra commerciale e il fatto che eravamo qui insieme alla premier danese Mette Frederiksen che sta ribadendo insieme a tutti noi che la Groenlandia non è in vendita. Ma davanti a tutto questo con il principio dell'unanimità, ae abasta trovare un alleato, undidentro l'Unione europea per bloccare gli avanzamenti necessari».