Catania, tentano di rubare auto e picchiano con spranga chi li blocca, tre arresti

Tre persone sono stati fermati dai carabinieri acon l’accusa di essere i responsabili di un tentato furto avvenuto il 14 luglio dell’anno scorso. L’episodio riguarda il tentativo diuna Fiat 500 appartenente a un cliente, parcheggiata presso uno stabilimento balneare della Plaia.Avrebbero anche malmenato un dipendente senegalese che li aveva fatti desistere perché li aveva visti tentare di portar via vettura.I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di tre persone accusate di tentata rapina aggravata. Gli arrestati sono Salvatore Maugeri, 29 anni, Pietro Molino, 46 anni, e Salvatore Venuto, 28 anni.Il titolare dello stabilimento balneare denunciò che un proprio dipendente di origini senegalesi aveva notato tre uomini a volto scoperto intenti a cercare di sottrarre dal parcheggio l’e aveva visto un giovane che cercava di mettere in moto il veicolo e gli altri due complici intenti a controllare la zona.