Dayitalianews.com - Catania, esplosione Rete Gas: “Fake news su ripristino della distribuzione del metano”

Leggi su Dayitalianews.com

Gianfranco Todaro: “False aspettative e tolti sigilli, prime denunce”“Troppa disinformazione e notizie false, provenienti soprattutto dai canali social e dal passaparola di qualche consigliere di quartiere, stanno creando inutili preoccupazioni o false aspettative tra gli utenti”.Lo afferma il presidente digas, Gianfranco Todaro, su voci (infondate) di unin tempi brevidinell’area interessata dall’del 21 gennaio scorso.“Nell’ottica di una corretta e tempestiva informazione – ribadisce Todaro – in totale collaborazione con le istituzioni preposte, e ringraziando la stampa che ci sta dando una enorme mano in tal senso, lancio un appello a tutti gli utenti delle zone interessate dall’interruzione di gas: non credete a certe false notizie che parlano di un prontodel servizio nel quartiere di San Nullo.