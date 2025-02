Ilgiorno.it - Cassa integrazione alle stelle in Lombardia: perché l’economia frena

Milano, 3 febbraio 2025 – Oltre 48mila lombardi sono in. Considerando la popolazione attiva (4 milioni e 526mila secondo Istat, terzo trimestre 2024), uno ogni cento lavora senza ricevere lo stipendio pieno. Stando a Uil, che ha presentato il 12° Rapporto sulla(elaborato su dati Inps), nel 2024 sono state autorizzate 96 milioni di ore di, il 22,6% in più in un anno. "Questa crescita, letta anche in relazione ai numeri di dimissioni e assunzioni, dimostra ancora una volta che la ripresa è solo sulla carta – dichiara Salvatore Monteduro, segretario confederale Uil–. Si continua con la narrazione che va tutto bene ecresce. Ma il trend è allarmante”. Preoccupa in particolare la crescita dellaordinaria (+28,4%), segno delle difficoltà operative delle aziende.