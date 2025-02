Thesocialpost.it - Caso Orlandi, parla il vicepresidente della commissione parlamentare: “Pista prevalente, rapimento a scopo sessuale”

Un mistero che dura da oltre quarant’anni e che continua a tormentare chi cerca la verità. Lamentare d’inchiesta sui casi di Emanuelae Mirella Gregori ha raggiunto le trenta audizioni, ma il lavoro è ancora lungo. «In questa vicenda c’è qualcosa di cattivo e ancora operante», dichiara Roberto Morassut, deputato del PD e. «La verità a volte è tanto semplice quanto terribile».Morassut sottolinea l’importanza di fare chiarezza su una vicenda che non è solo undi cronaca, ma un dovere morale per l’intero Paese. «Cercare la verità su di loro non è un gioco di società, ma un dovere morale e politico».Indagini e filoni di inchiestaDopo quasi un anno di lavoro, il bilancioè positivo, seppur complesso. «Sono passati decenni, molte persone chiave non ci sono più.