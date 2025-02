Quotidiano.net - Caso Almasri, vittima delle torture denuncia il Governo italiano: “Ha vanificato possibilità di avere giustizia”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 febbraio 2025 - “Io sono statodi orrori e atrocità: ilhaladi”. A dirlo è Lam Magok, testimonedel comandante della polizia giudiziaria libica Osama, che presentato alla procura di Roma unaper “favoreggiamento per le condotte di Nordio, Piantedosi e Meloni che hanno sottratto il torturatore libico alla". E aggiunge: "Il silenzio del ministro Nordio stato chiaramente funzionale alla liberazione di”. “Orroriti alla Corte internazionale” Il raccomnto di Lam Magok Biel Ruei. “Orrori che ho già raccontato alla Corte penale internazionale, ma ilmi ha resouna seconda volta, vanificando ladi otteneresia per tutte le persone, come me, sopravvissute alle sue violenze, sia per coloro che ha ucciso sia per coloro che continueranno a subiree abusi per sua mano o sotto il suo comando”, continua Lam Magok che ha depositato la querela altramite l'avvocato Francesco Romeo.