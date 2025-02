Thesocialpost.it - Caso Almasri, vittima delle sue torture denuncia il governo italiano

Una presuntae testimoneinflitte dal comandante della polizia giudiziaria libica Osamaha presentato unacontro il. Laaccusa alcuni esponenti del, tra cui Nordio, Piantedosi e Meloni, di favoreggiamento per aver sottratto il torturatore libico alla giustizia.Leggi anche:, Renzi e Vespa botta e risposta infinito: “Sanno qualcosa”La versione della presuntaLaè stata presentata da Lam Magok Biel Ruei, ospite della struttura di Baobab Experience, tramite l’avvocato Francesco Romeo. Ilnte sottolinea come l’inerzia del ministro della Giustizia, che avrebbe potuto chiedere la custodia cautelare per, e il decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno, che avrebbe dovuto predisporre un volo di Stato per riportarein Libia, abbiano permesso al torturatore di sfuggire all’arresto e tornare nel suo paese di origine.