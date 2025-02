Thesocialpost.it - Caso Almasri, scontro su Meloni in Aula: arrivano Nordio e Piantedosi

Non sarà Giorgiaa parlare in Parlamento sul, nonostante le richieste insistenti delle opposizioni, che da giorni ingaggiano una dura battaglia. La scelta di Palazzo Chigi è che a riferire saranno i ministri Carlo(Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno). Questa decisione sarà presentata ufficialmente durante le riunioni dei capigruppo della Camera e del Senato, rispettivamente alle 13 e alle 15, per definire il calendario dei lavori.Le opposizioni, che accusano il governo di “scappare”, decideranno se accettare la proposta o continuare le proteste. Dopo la notizia dell’indagine su, Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, la maggioranza aveva inizialmente proposto di far riferire inil ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ipotesi rifiutata con forza dal centrosinistra.