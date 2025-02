Secoloditalia.it - Caso Almasri, perché il Pd non è credibile: tutte le volte che i governi di sinistra trattarono con la Libia

Memoria corta. Il Pd lancia gli anatemi al governo sule ed è partita per la tangente di una crociata che demonizza chiunque osi focalizzare il problema vero: ossia l’interesse nazionale e realpolitik in casi – come questo- di gravi casi di sicurezza nazionale. Ma dimentica, assieme a tutta la congrega dell’opposizione che strilla contro il governo, che gli “affari sporchissimi” e trattative non solo con la(Vespa docet) sono patrimonio di tantidi cui laha fatto parte. A rinfrescare la memoria ai dem che pontificano sul nulla è un’inchiesta del Tempo. La storia recente italiana é costellata di situazioni nelle quali, per ragioni di Stato e di sicurezza, si è dovuto scendere a compromessi con entità discutibili (che siano milizie o capi di Stato e di governo ).